Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Nuri Ersoy hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Nuri Ersoy'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Nuri Ersoy hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Nuri Ersoy hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Nuri Ersoy'un hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli? Mehmet Nuri Ersoy hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

Mehmet Nuri Ersoy (1968; İstanbul), Türk turizmci ve bürokrat. 10 Temmuz 2018 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Hayatı

Aslen Antalya'nın İbradı ilçesinden olmakla birlikte, babası tüccar olan Ersoy; Orta öğrenimini İstanbul'daki Özel Alman Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. 1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte "Ersoy Turistik Servisleri" adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında "Voyage Hotels Group", 2001 yılında "Didim Tur" ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı.