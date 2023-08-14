Mehmet Nas kimdir? Mehmet Nas hangi takımlarda oynadı?
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MEHMET NAS KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Kasım 1979 (43
2004 yılında Gençlerbirliği kulübüne transfer olmuştur.
2009 yılında, Gençlerbirliği'nde, kulüp taraftarlarının oylarıyla, "Yılın Futbolcusu" seçilmiştir.yaşında), Kelkit, Türkiye
Mehmet Nas (d. 20 Kasım 1979; Kelkit, Gümüşhane), Türk eski futbolcudur.
Mehmet Nas profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Samsunspor'da başlamıştır. 2000-2004 yıllarında Samsunspor forması giymiştir.
2013 yılında Elazığspor ile anlaşmıştır. 1 yıl sonra ayrılmıştır.
11 Ağustos 2014 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzalamıştır.
Mehmet Nas, 28 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı forması giymiştir.