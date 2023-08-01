Mehmet Naci Bostancı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kaç yaşında, nereli? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mehmet Naci Bostancı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kaç yaşında, nereli? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mehmet Naci Bostancı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kaç yaşında, nereli? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı kimdir, hayatı!

MEHMET NACİ BOSTANCI KİMDİR? PROF. DR. MEHMET NACİ BOSTANCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Ağustos 1957'de Amasya'da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Elif'tir.

Akademisyen, Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu.

Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında dersler verdi. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölüm başkanlığı, dekanlık görevlerinde bulundu. Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesinin yanı sıra 17 kitabı yayımlandı.

24. Dönemde Amasya Milletvekili seçildi. TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye - Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerini ifa etti.

27.Dönem AK PARTİ Grup Başkanı'dır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bostancı, 2 çocuk babasıdır. Mehmet Naci Bostancı Ağustos Resmi gazete 2023 kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.