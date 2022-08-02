Temmuz 2010 tarihinden bu yana bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalışan Mehmet Muş'un hayatı merak edildi. Peki, Mehmet Muş kimdir? Mehmet Muş kaç yaşında, nereli? Mehmet Muş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET MUŞ KİMDİR?

1982'de Trabzon'da doğdu. Üniversite öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2005 yılında tamamladı. Yüksek lisansını 2006 yılında Washington State Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı. 2006 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2009 Temmuz ayından bu yana Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Özel bir firmada 2 yıl mali iç denetçi olarak çalıştı. Temmuz 2010 tarihinden bu yana bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalışmıştır. 2010 yılında mali müşavir olan Muş, aynı yıl Marmara Üniversitesi iktisat Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktoraya başladı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, bekardır.