Mehmet Murat Ulucan kimdir? Mehmet Murat Ulucan hayatı ve biyografisi?

Alınan kararname ile birlikte yapılan değişikler arasında 13 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Şanlıurfa'ya atanan Mehmet Murat Ulucan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki yeni atanan isimler arasında yer alan Mehmet Murat Ulucan kimdir? Sorusunu sizler için cevapladık.

MEHMET MURAT ULUCAN KİMDİR?

Ankara doğumludur. 1987 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1991 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle 1991 yılında mesleğe başlayan Mehmet Murat ULUCAN, sırasıyla; 1991-2004 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde, 2004-2008 yılları arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünde, 2008-2012 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis evi ve Sancak Tepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2012-2013 yılı tarihleri arasında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu (Kilyos) Arnavutköy Polis Okulu Müdürlüğünde, 2013-2016 tarihleri arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde ve 2016-2018 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca başarıları sayesinde çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.