Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Murat Çalık hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Murat Çalık'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Murat Çalık kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kim, hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Murat Çalık hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Murat Çalık'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Murat Çalık kimdir? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kim, hangi partiden? Detaylar haberimizde.

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.