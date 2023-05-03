Mehmet Metiner aday mı? 2023 Mehmet Metiner milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehmet Metiner aday mı? 2023 Mehmet Metiner milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehmet Metiner aday mı? 2023 Mehmet Metiner milletvekili adayı mı? İşte detaylar...