Mehmet Metin Hülagü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi!

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Mehmet Metin Hülagü'nün hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mehmet Metin Hülagü kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? Mehmet Metin Hülagü ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Metin Hülagü geliyor. Peki, Mehmet Metin Hülagü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, oğlu kimdir? Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MEHMET METİN HÜLAGÜ KİMDİR?

1962 tarihinde Adana-Ceyhan'ın Erenler Köyü'nde doğdu.

İlkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1977 yılında Ceyhan'da, Lise tahsilini ise 1981 yılında İstanbul'da tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversitesine devam etti. 1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde mastır yaptı. 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Aynı enstitüye bağlı olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde, Prof. Dr. Ali İhsan Gençer Bey'in danışmanlığında "Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı" konulu doktora çalışmasına başladı.

Ekim 1988 – Ekim 1991 tarihleri arasında dil öğrenmek, doktora konumu ve sahasıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere üç yıl süreyle İngiltere'de bulundu.

24 Aralık 1992 tarihinde doktora çalışmasını tamamlayarak Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Kürsü­sü'n­deki görevine döndü.

14.10.1993 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Yine aynı yılın Mart ayında Doçentlik Dil Sınavı'nı verdi. 6 Aralık 1999 tarihinde yapılan Doçentlik Sınavı'nda başarılı bulundu.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi; Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığında bulundu.

Hülagü, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.