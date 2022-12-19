Maç, çalışma hayatına 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Hesap Uzmanı olarak başladı ve 6 yıllık süreç sonunda BDO Türkiye'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Hayatını kaybeden Mehmet Maç kimdir? araştırılıyor. Mehmet Maç kimdir? YMM Mehmet Maç neden öldü? Mehmet Maç kaç yaşındaydı, nereli? Mehmet Maç hayatı ve biyografisi nedir?

Türk Vergi Hukuku duayenlerinden Yeminli Mali Müşavir Mehmet Maç hayatını kaybetti. Ardından hayatı merak edildi. Peki, Mehmet Maç kimdir? YMM Mehmet Maç neden öldü? Mehmet Maç kaç yaşındaydı, nereli? Mehmet Maç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET MAÇ KİMDİR?

Maç, çalışma hayatına 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Hesap Uzmanı olarak başladı ve 6 yıllık süreç sonunda BDO Türkiye'nin kurucu ortakları arasında yer aldı.

40 yılı aşkın süredir vergi alanında denetim, tasdik ve danışmanlık çalışmaları yürüten Maç birleşme, bölünme ve satın alma, vergi planlaması ve vergi hukuku alanlarında uzmandı.

Mehmet Maç, İstanbul YMM Odası, TÜRMOB, Hesap Uzmanları Derneği, Hesap Uzmanları Vakfı ve TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu üyeliği görevlerinde bulundu.

Kendisinin, Türk vergi literatürüne geçmiş, başta Katma Değer Vergisi (1991) olmak üzere Kurumlar Vergisi (1995) ve Veraset Hibe ve Ölüm (1999) kitapları ile bir çok makale ve yayını bulunmaktadır.

Mehmet Maç, 1955 yılında Konya Ereğli'de doğdu. 1971'de Konya Ereğli Lisesi'ni ve 1976'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Aynı yıl içinde açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Muavinliği'ne ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 28.4.1980'de Hesap Uzmanlığı'na atandı.

31.12.1982'de Kurul'dan ayrılan MAÇ, Denet YMM A.Ş'de yeminli mali müşavirlik yapıyordu.