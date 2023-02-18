Mehmet Kemal Bozay kimdir? Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? Mehmet Kemal Bozay hayatı ve biyografisi!

Türk diplomat ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi olarak tanınmakta olan Mehmet Kemal Bozay kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Mehmet Kemal Bozay merak edildi. Peki, Mehmet Kemal Bozay kimdir? Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? Mehmet Kemal Bozay hayatı ve biyografisi!