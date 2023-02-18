Mehmet Kemal Bozay kimdir? Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? Mehmet Kemal Bozay hayatı ve biyografisi!
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Türk diplomat ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi olarak tanınmakta olan Mehmet Kemal Bozay kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Mehmet Kemal Bozay merak edildi. Peki, Mehmet Kemal Bozay kimdir? Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? Mehmet Kemal Bozay hayatı ve biyografisi!
Mehmet Kemal Bozay kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Avrupa Birliği'nin Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay'a Dışişleri Bakanlığında yeni görev verildi. Akçapar ve Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Peki, Mehmet Kemal Bozay kimdir? Mehmet Kemal Bozay kaç yaşında, nereli? Mehmet Kemal Bozay hayatı ve biyografisi!
MEHMET KEMAL BOZAY KİMDİR?
Mehmet Kemal Bozay (d. 1966, Ankara), Türk diplomat ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1988'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'nda ve Körfez İslam Ülkeleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak görev yapmış, ardından çeşitli diplomatik görevler üstlenmiş olup 2012-2016 yılları arasında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevini yürütmüştür. 2016 -2018 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığını yürütmüştür.Eylül 2018 itibarıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Bozay evlidir ve bir kızı vardır.