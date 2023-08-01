Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mehmet Kelleş kimdir? Prof. Dr. Mehmet Kelleş kaç yaşında, nereli? Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş kimdir, hayatı! Geliyor. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Mehmet Kelleş kimdir? Prof. Dr. Mehmet Kelleş kaç yaşında, nereli? Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş kimdir, hayatı! Geliyor. İşte detaylar…

MEHMET KELLEŞ KİMDİR? PROF. DR. MEHMET KELLEŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Bölümü okuyan Mehmet Kelleş, İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D.bölümünde doktarasını yaptı. Ardından üniversitesine doçent olarak atandı. Mehmet Keleş Ağustos Resmi gazete 2023 kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

PROF. DR. MEHMET KELLEŞ UZMANLIK ALANI NEDİR?

Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in Bölümü /Uzmanlık Alanı Kulak Burun BoğazHastalıkları'dır.