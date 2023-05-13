Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçime dair birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında Mehmet Kasapoğlu hangi partiden? Sorusu yer alıyor. Peki, Mehmet Kasapoğlu hangi partiden? Mehmet Kasapoğlu hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Aylardır beklenen gün geldi. Türkiye yarın sabah Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Mehmet Kasapoğlu hangi partiden? Sorusunu yanıtladık. Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Peki, Mehmet Kasapoğlu hangi partiden? Mehmet Kasapoğlu hangi partiden milletvekili adayı oldu?

MEHMET KASAPOĞLU HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Kasapoğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimde Konya'dan milletvekili adayı oldu.

MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı.

ABD'deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı, yöneticilik yaptı. Özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği'ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulundu. Gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.