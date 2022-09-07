Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan devlet yurtları için KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmasıyla öğrenciler yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, Mehmet Kasapoğlu canlı yayını nerede yayınlanıyor? KYK yurt başvurusu canlı yayın açıklaması nerede yapılıyor?

Üniversite sınavına girip tercih yapan öğrencilerin tercihlerinin açıklanmasıyla üniversite öğrencisi adayları kazandıkları üniversiteleri öğrendikten sonra devletin yurtları olan KYK'ya yurt başvurusu yaptı. Şimdi ise öğrencile yaptıkları KYK yurt başvurularının sonuçlarını merak ediyor. Peki, Mehmet Kasapoğlu canlı yayını nerede yayınlanıyor? KYK yurt başvurusu canlı yayın açıklaması nerede yapılıyor?

MEHMET KASAPOĞLU CANLI YAYINI NEREDE YAYINLANIYOR?

Üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvuruları hakkında merak ettiği birçok konu var. Başvuruların ardından öğrencilerin heyecanla beklediği KYK yurt başvuruları sonuçları günlerdir bekleniyor. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama olmamasıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter üzerinden öğrencilere KYK hakkında duyuru yapacağını duyurdu. Mehmet Kasapoğlu'nun canlı yayını TRT Haber ve Mehmet Kasapoğlu'nun kendi instagram hesabında canlı olarak yapılıyor.