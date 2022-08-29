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Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

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Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti araştırılıyor. Mehmet Karahan cinayeti ne oldu ve Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir merak ediliyor. Peki, Mehmet Karahan cinayeti ne oldu?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan cinayeti ne oldu ve Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir merak ediliyor. Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir?29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET KARAHAN CİNAYETİ NE OLDU?

Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da netliğe kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karadağ, kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğü iddia etmişti.

Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

29 AĞUSTOS 2022 MÜGE ANLI'DA NELER OLDU?

29 Ağustos Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dj Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayeti ele alındı. Mehmet Karahan cinayetinde yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

Mehmet Karahan cinayeti ne oldu? Müge Anlı DJ Gezgin (Mehmet Karahan) olayı nedir? 29 Ağustos 2022 Müge Anlı'da neler oldu?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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