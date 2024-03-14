Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli?
Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? AK Parti tarafından Diyarbakır-Silvan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Işıkta, hakkında merak edilenlerle gündemde. Işıkta'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta oldu. Peki, Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli?
MEHMET IŞIKTA KİMDİR?
Mehmet Işıkta, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Silvan Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.