Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet İhsan Arslan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet İhsan Arslan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet İhsan Arslan kimdir? Mehmet İhsan Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Arslan hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet İhsan Arslan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet İhsan Arslan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet İhsan Arslan kimdir? Mehmet İhsan Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Arslan hangi partiden? Detaylar haberimizde.

MEHMET İHSAN ARSLAN KİMDİR?

Mehmet İhsan Arslan (d. 1 Ocak 1948, Sason, Batman), Türk siyasetçi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2002-2011 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. 1 Ocak 1948 tarihinde Batman'ın Sason ilçesinde Ali ve Ayşete Arslan'ın oğlu olarak dünyaya geldi.[1] Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. İşadamlığı ve gazetecilik yaptı, 1991 yılında kurulan MAZLUMDER'in iki dönem genel başkanlığını yürüttü.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002-2011 yılları arasında Diyarbakır milletvekilliği yaptı. İyi düzeyde Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır. Oğlu Ali İhsan Arslan, 2015 yılından bu yana milletvekili olarak görev yapmaktadır.