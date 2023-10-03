İş insanı Gürcan Karakaş kimdir ve Mehmet Gürcan Karakaş kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir ve aslen nereli soruları gündeme geliyor. Peki, Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yerli otomobil Togg'un yönetim kurulunda olan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başına getirilen Üst Yönetici (CEO) Karakaş, 1965'te Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Almanya'da, liseyi Ankara'da tamamlayan Karakaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetten bir gün sonra Aselsan'da tasarım mühendisi olarak iş hayatına başlayan Karakaş, 1990 yılında Bosch Türkiye'ye geçti ve 1997'de Bosch Türkiye'nin satış direktörü oldu.

Karakaş, iki yıl genel müdür yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra 2004'te Bosch Türkiye'nin başına geçti ve bu süre zarfında 600 milyon avroluk yatırımla ürün geliştirme biriminin büyütülmesine ve satış ağının yeniden şekillendirilmesine liderlik etti. Karakaş yönetiminde 9 bin 600 çalışanlı Bosch Türkiye, senelik 1,5 milyar avroluk ciroya ulaştı. 2007 yılında Bosch Küresel'de grubun en karlı iş birimi Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri'nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu olan Karakaş, Bosch Car Service'i yeniden yapılandırarak şirketin veriminin önemli derecede artırılmasına liderlik etti.