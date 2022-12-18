Daha öncesinde katıldığı birçok farklı televizyon programında dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran isim Mehmet Güneş kimdir? Araştırması, izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Esra Erol'da ve Doya Doya Moda'da görmekte olduğumuz Mehmet Güneş kimdir? Mehmet Güneş kaç yaşında, nereli? Mehmet Güneş hayatı ve biyografisi!

Mehmet Güneş çıktığı televizyon programları nedeniyle internette ve sosyal medyada merak edildi. Konu hakkında birçok detayı merak edenler Mehmet Güneş kimdir? Mehmet Güneş kaç yaşında, nereli? Sorularını araştırıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Mehmet Güneş kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Mehmet Güneş kimdir? Mehmet Güneş kaç yaşında, nereli? Mehmet Güneş hayatı ve biyografisi!

MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti.

Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.