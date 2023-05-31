Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Güllüoglu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Güllüoglu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Güllüoglu kimdir? Mehmet Güllüoglu kaç yaşında, nereli? Mehmet Güllüoglu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Güllüoglu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Güllüoglu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Güllüoglu kimdir? Mehmet Güllüoglu kaç yaşında, nereli? Mehmet Güllüoglu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET GÜLLÜOGLU KİMDİR?

Mehmet Güllüoglu (d. 1982, Konya Türkiye ) Türk doktor, büyükelçi ve 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürü görevinde bulundu. 2017 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi. 8 Aralık 2020 tarihinde Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi olarak atandı.