Subaşı, 2020 yılında Instagram hesabından birlikte fotoğrafını paylaştığı iş adamı Mehmet Germiyanlıgil'le yeniden objektif karşısına geçti. Şeyma Subaşı'nın kalp emojisi koyarak selfie paylaştığı Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor merak edildi. Peki, Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Mehmet Germiyanlıgil kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MEHMET GERMIYANLIGIL KIMDIR?

Mehmet Germiyanlıgil, 1992 yılında İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden mezun olan iş insanıdır.

Germiyanlıgil bir dönmem internet açık artırma sitesinin sahiplerinden biriydi. Daha önce Elif Dürüst ile evliyken eşini Derin Mermerci ile aldattığı iddi edilmişti

2006 yılında iddiaların ardından eşi Elif Dürüst boşanma davası açarak, Mehmet Germiyanlıgil'den tek celsede ayrılmıştı.. Mehmet Germiyanlıgil'in Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Mehmet Germiyanlıgil şimdilerde Şeyma Subaşı ile gündem oluyor.

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