Mehmet Ercan kimdir? Mehmet Ercan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

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Mehmet Ercan kimdir? Mehmet Ercan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir?

Haberler.com - Gündem
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Mehmet Ercan kimdir? Mehmet Ercan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir?

Türk Şair, Radyo Programcısı Mehmet Ercan edebi kişiliği, hayat hikayesi herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmet Ercan kimdir? Mehmet Ercan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir?

1994 yılında mikrofona olan tutkusu onu Mardin'den İstanbul'a sürükledi. Peki, Mehmet Ercan kimdir? Mehmet Ercan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ercan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ERCAN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 22 Ekim 1978

Doğum Yeri: Kızıltepe, Mardin, Türkiye

1978 yılında Mardin'de dünyaya geldi. 1994 yılında mikrofona olan tutkusu onu Mardin'den İstanbul'a sürükledi. Mikrofon tutkusu gözlerini açan Mehmet Ercan, daha çocuk yaşta gizliden gizliye mikrofona tutkulu olma sevdası, O'nu Mardin'den İstanbul'a sürükledi. Uzun yıllardır radyo 7 ailesiyle birlikte olan Mehmet Ercan, belli dönemlerde TV Programcılığı da yaptı.

Başarılı programcının "Canıma Susuyorum" ve "Dudak Payım" isimli iki kitabı mevcuttur.

Mehmet Ercan hafta içi her gece saat 01.00'da Radyo 7 mikrofonlarından sesleniyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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