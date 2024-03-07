Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli?
Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Özbey hakkında merak edilenler ve bilinmeyenler bu haberde. Özbey'in kim olduğu, ne iş yaptığı ve hayatı hakkında detaylar haberimizde.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Van Belediye Başkan adayı ise Mehmet Emin Özbey oldu. Vatandaşlar, Mehmet Emin Özbey'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli?
MEHMET EMİN ÖZBEY KİMDİR?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın danışmanı olan Mehmet Emin Özbey, partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.