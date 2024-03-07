Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Van Belediye Başkan adayı ise Mehmet Emin Özbey oldu. Vatandaşlar, Mehmet Emin Özbey'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli?

MEHMET EMİN ÖZBEY KİMDİR?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın danışmanı olan Mehmet Emin Özbey, partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.