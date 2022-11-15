Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Emin İlhan geliyor. Mehmet Emin İlhan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mehmet Emin İlhan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte detaylar...

Gündemde yer alan isimler arasında Mehmet Emin İlhan geliyor. Peki, Mehmet Emin İlhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Emin İlhan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

MEHMET EMİN İLHAN KİMDİR?

Mehmet Emin İlhan (d. 17 Şubat 1979 Doğubayazıt, Ağrı), Türk öğretmen ve siyasetçidir.

Mehmet Emin İlhan doğum tarihi : 17 Şubat 1979

Mehmet Emin İlhan kaç yaşında : 43 yaşında

Mehmet Emin İlhan nereli : Ağrı

Mehmet Emin İlhan mesleği ne : Öğretmen, Siyasetçi

17 Şubat 1979'da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğmuştur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirmiştir. 2007 yılından itibaren Van'da matematik öğretmeni olarak görev yapmıştır. TBMM 25. dönem Ağrı milletvekilidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.