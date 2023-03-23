Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Emin Ekmen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Emin Ekmen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Emin Ekmen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Emin Ekmen'in hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hangi partiden? Detaylar haberimizde.

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen (15 Mayıs 1975, Batman) Türk avukat ve siyasetçi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Serbest Avukatlık, Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, İnsan Hakları komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlıkları, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği, Batman İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

TBMM 23. Dönemde Ak Parti'den Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.