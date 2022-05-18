Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

1975 yılında Batman'da doğdu.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Batman'da tamamladı.

Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.

Aynı üniversitede "2. Abdülhamit döneminde siyasal muhalefet" başlığı ile yüksek lisansını yaptı.

Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Çatışma Çözümü başlığı altında sürdürmektedir.

Ak Parti'de Batman Merkez İlçe ve İl Başkanlığı, Merkez Disiplin Kurulu ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı Görevlerinde bulundu.

2014 yılı Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği yaptı.

23.Dönem Batman Milletvekilliği yaptı.

Evli ve Bedirhan, Nurşin Rana ve Ömer Faruk adında 3 çocuk babasıdır

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