Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, hangi partinin genel başkan yardımcısı? Mehmet Emin Ekmen ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Emin Ekmen geliyor. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Mehmet Emin Ekmen'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen (15 Mayıs 1975, Batman) Türk avukat ve siyasetçi.

Yaşamı

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Serbest Avukatlık, Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, İnsan Hakları komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlıkları, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği, Batman İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Siyasi kariyeri

TBMM 23. Dönemde Ak Parti'den Batman Milletvekilliği yaptı. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.