"Mehmet Efendi Türk Kahvesi satıldı mı?" Merak ediliyor. Kurukahveci Mehmet Efendi, 1871 yılında kurulan Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Ahmet Rıza Kurukahveci ve Ortakları Adi Komandit Şti. bünyesinde üretilen Türk kahvesi, filtre kahve, espresso kahve ve kakao markasıdır. Peki, Mehmet Efendi Türk kahvesi kimin malı, boykot mu ediliyor? İşte detaylar…

Mehmet Efendi Türk kahvesi kimin malı, boykot mu ediliyor? Mehmet Efendi Türk Kahvesi satıldı mı?

Kahve çekirdekleri Brezilya ve Orta Amerika menşeilidir. Firma İstanbul merkezlidir. Ürünlerini 50 ülkeye ihraç etmektedir. Türklerin dünyaya armağan ettiği Türk Kahvesini, gelecek nesillerle de buluşturma bilincini taşıyan firma, kahveseverlere her yudumda aynı kalite ve keyfi ulaştırmayı amaçlıyor. Peki, Mehmet Efendi Türk kahvesi kimin malı, boykot mu ediliyor? Mehmet Efendi Türk Kahvesi satıldı mı? İşte detaylar…

MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ İSRAİL MALI MI, BOYKOT MU EDİLİYOR?

1871 yılından bu yana, kahve üretimine bir sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet Efendi; bu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi, tecrübe ve inceliklerle babadan oğula ustadan çırağa aktarmaya devam ediyor. Kahve sektöründe sürekli büyüyen bir dünya şirketi olarak Kurukahveci Mehmet Efendi'nin misyonu "tüm kahveseverleri ürettiği Nefis Türk Kahvesi ile buluşturmak ve kaliteden ödün vermeden tüm dünyada geniş kitlelere Türk Kahvesini tanıtmaktır."

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin üretim sürecinde geliştirdiği özel teknoloji ve metotlar ile kalite için yaptığı yatırım ve araştırmalar, Türk Kahvesindeki farklılık ve üstünlükleri ortaya koymaktadır. İşte bu sayede tüketicilere, her fincanda daima aynı üstün kalitedeki Nefis Türk Kahvesi ulaşır.

1871 yılından beri süregelen yenilikçi ve titiz yaklaşım, günümüzde de bir şirket politikası olarak aralıksız devam etmektedir. Geleneksel üretim metotları en son teknolojilere adapte edilerek kullanılmakta; yılların bilgi, birikim ve tecrübesi bu yenilikçilik ruhuyla birleşince ortaya özel bir kahve, eşsiz bir lezzet çıkmaktadır. Böylece tüketicilerin de her yudumda hayatlarına keyif ve mutluluk katmaları amaçlanmaktadır.

MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ SATILDI MI?

Mehmet Efendi'nin liderliğini üstlendiği iş, 1871'de kahveyi müşterilere hazır hale getirerek başladı. Daha sonra oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza Bey, aile geleneğini devam ettirdi. Aile, 1934'te "Kurukahveci" soyadını aldı. Bugün, Mehmet Efendi'nin torunları, Ahmet Rıza Kurukahveci'nin vefatından sonra şirketin yönetimini devraldı. Hulusi Kurukahveci ve Mehmet Kurukahveci, şirketi yönetiyor. Saadet Semra Göney ve Ayşe Refhan Songur ise kız kardeşleri olarak, şirket yönetiminde aktif rol almıyorlar.