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Mehmet Dinçlerler Rodos'a mı gitti? Mehmet Dinçerler Rodos'a kiminle gitti?

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Mehmet Dinçlerler Rodos'a mı gitti? Mehmet Dinçerler Rodos'a kiminle gitti?

Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Hadise geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığını duyurdu. Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in yurtdışına gittiği görüntüler yer aldı. Peki, Mehmet Dinçlerler Rodos'a mı gitti? Mehmet Dinçerler Rodos'a kiminle gitti? İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. Geçtiğimiz günler Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile boşanma davası açtığını duyurdu. Boşanma haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler'in yurtdışına gittiği görüntüler medyada yer aldı. Detaylar haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER RODOS'A MI GİTTİ?

Hadise geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığını duyurdu. Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Mehmet Dinçerler 3 arkadaşı ile Rodos'a gitti.

MEHMET DİNÇERLER RODOS'A KİMİNLE GİTTİ?

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Mehmet Dinçerler 3 erkek arkadaşı ile Rodos'a gitti.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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