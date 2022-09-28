Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Peki, Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor?

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Dinçerler'in çıktığı tatildeki görüntüleri kafa karıştırdı. Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Peki, Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu sevgili mi? Mehmet Dinçerler Zehra Çilingiroğlu aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU SEVGİLİ Mİ?

Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, boşanma kararının ardından erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Erkek arkadaşlarıyla zaman geçirdikten sonra Çilingiroğlu'nun yanına giden Dinçerler'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

MEHMET DİNÇERLER ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU AŞK MI YAŞIYOR?

Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesinin ardından ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkiliden aşk iddialarıyla hakkında bir cevap gelmedi.