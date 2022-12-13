Ünlü güzel sanatçı Hadise ile evlilik yaşayan Mehmet Dinçerler magazin gündeminde yer alıyordu. Sahte yüzük iddiaları ile gündemden düşmeyen Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu. Peki, Mehmet Dinçerler ne dedi? Mehmet Dinçerler aldığı yüzük sahte mi? İşte detaylar...

Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin gerçekleştirdiği evliliğin ardından anlaşmazlık yaşayarak boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde ise Hadise'ye alınan yüzüğün sahte olduğu söylentileri ortaya atıldı. Peki, Mehmet Dinçerler ne dedi? Mehmet Dinçerler aldığıyüzük sahte mi?

MEHMET DİNÇERLER NE DEDİ?

Mehmet Dinçerler, Hadise'ye aldığı yüzüğün sahte olduğu iddialarının üzerine şu sözleri söyledi; "Yüzük sahte değil, böyle bir şey olabilir mi? İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu. Bir itibar suikastı vardı. Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma."