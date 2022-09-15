Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, sessizliğini bozdu. Mehmet Dinçerler ne açıklama yaptı, ne dedi? Hadise neden boşanma davası açtı? soruları gündeme geliyor. Peki, Mehmet Dinçerler ne açıklama yaptı, ne dedi? Hadise neden boşanma davası açtı?

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Hadise neden boşanma davası açtı ve Mehmet Dinçerler ne açıklama yaptı, ne dedi soruları merak ediliyor. Mehmet Dinçerler ne açıklama yaptı, ne dedi? Hadise neden boşanma davası açtı? Detaylar haberimizdedir…

HADİSE NEDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI?

Boşanma kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Instagram hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanlayan Dinçerler, şunları söyledi: "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar' görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum."

"HADİSE'NİN KONSERLERİNİ EN ÖNDEN İZLEYEREK GURUR DUYDUM"

"Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum."

MEHMET DİNÇERLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..." dedi.

Dün akşam boşanma haberleri çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından birbirini takibi bıraktı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Dinçerler, Instagram hesabından Hadise ile olan fotoğraflarını sildi.