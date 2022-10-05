Ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su olan Mehmet Dinçerler'in şarkıcı Hadise ile boşanmalarının ardından Mehmet Dinçerler'in hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir?

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Evlilikleri ile gündemden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler ikilisinden Mehmet Dinçerlerin hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.