Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hangi kahve markasının sahibi?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mehmet Dinçerler merak konusu oldu. İşte Mehmet Dinçerler hakkında merak edilen Mehmet Dinçerler hangi kahve markasının sahibi? Mehmet Dinçerler kimdir, Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

3 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

ÖZEL HAYATI

Ünlü şarkıcı Hadise ve ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler bir süre önce nişanlanmıştı. Ünlü çift düğün hazırlıkları yaparken basına kapalı bir şekilde Çırağan Sarayı'nda nikah kıydı.