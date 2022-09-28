Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülünen Mehmet Dinçerler'in kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Mehmet Dinçerler'in yaşı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kaç yaşında? Mehmet Dinçerler nereli? Mehmet Dinçerler Twitter hesabı! İşte detaylar...

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından Mehmet Dinçerler'in yaşı araştırılmaya başlandı. Dinçerler'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kaç yaşında? Mehmet Dinçerler nereli? Mehmet Dinçerler Twitter hesabı! Detaylar haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

MEHMET DİNÇERLER KAÇ YAŞINDA?

23 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Dinçerler 34 yaşındadır.

MEHMET DİNÇERLER NERELİ?

Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir.