Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi kimdir merak ediliyor. Hadise ile evliliği 4,5 ay süren iş insanı Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle gündeme geliyor. Mehmet Dinçerler'in sevgilisi kim ve Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi kimdir gündeme geliyor. Peki, Mehmet Dinçerler'in sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi kimdir?

İş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ancak çift 4,5 ay sonra olaylı bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Mehmet Dinçerler'in sevgilisi kim ve Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi kimdir merak ediliyor. Mehmet Dinçerler'in özel hayatı gündeme geliyor. Mehmet Dinçerler'in sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET DİNÇERLER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Sessiz sedasız evlenerek aynı şekilde sessizce boşanan ikilinin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Konserinde hakkında barışma iddiasını yalanlayan Hadise, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" dedi. Gazete Magazin'de yer alan haberlere göre, özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden iş insanı, yeni sevgilisiyle Londra tatilinde görüntüleri ortaya çıktı. Alışveriş çıkışı görüntülenen çift, elinde torbalarla kameralara yansıdı. Bununla birlikte, Dinçerler'in yeni sevgilisinin adının Tuana Hayfavi olduğu öğrenildi.

MEHMET DİNÇERLER'İN YENİ SEVGİLİSİ TUANA HAYFAVİ KİMDİR?

Kahve zincirinin sahibi olan Mehmet Dinçerler, Hadise ile evlenmiş ancak çift 4,5 ay sonra olaylı bir şekilde tek celsede boşanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen Dinçerler, yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. Mehmet Dinçerler'in yeni sevgilisi Tuana Hayfavi olduğu biliniyor.