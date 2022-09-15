Mehmet Dinçerler Hadise'den düğün takılarını istedi mi? Mehmet Dinçerler Hadise ayrılık sebebi ne?

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde gözyaşlarına boğulmasının ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği bitiyor mu? sorusu gündemden düşmüyordu. İkilinin dün birbirlerini takipten çıkmasının ardından ayrılık iddiaları doğrulanmış oldu. Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrasında boşanma nedenleri merak konusu oldu. Peki,Mehmet Dinçerler Hadise'den düğün takılarını istedi mi? Detaylar haberimizde...

MEHMET DİNÇERLER HADİSE'DEN DÜĞÜN TAKILARINI İSTEDİ Mİ?

Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı Hadise Twitter hesabından yaptığı açıklama ile resmen boşanacaklarını duyurdu. Hadise, evliliklerini anlaşarak sonlandıramadıkları için boşanma davası açtığını söyledi. Ünlü şarkıcı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açan Hadise'nin dava dilekçesinde yer alan detaylara göre Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmazken Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.