Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir törenle nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı aldı. Peki, Mehmet Dinçerler Hadise boşanma davası ne zaman? Hadise Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyorlar? İşte detaylar...

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Peki, Mehmet Dinçerler Hadise boşanma davası ne zaman? Hadise Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyorlar? Detaylar haberimizde...

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER ARASINDA NE OLDU?

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

MEHMET DİNÇERLER HADİSE BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN?

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir törenle nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı aldı. Evliliğinin birinci senesi dolmadan ayrılık kararı alan çift, 2 gün sonra boşanacak.

HADİSE MADDİ VE MANEVİ TALEPTE BULUNMADI

Boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak"Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.