Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Dünya Kupası öncesi yaptığı tahminin gerçek olması ise gündem oldu. Futbolseverler ise Mehmet Demirkol Dünya Kupası tahmini ne? sorusunu araştırdı. Sporseverleri şaşırtan tahmin futbol gündeminde büyük ilgi çekti. Peki, Mehmet Demirkol Dünya Kupası grup tahmini tuttu mu? Mehmet Demirkol Dünya Kupası tahmini ne? Mehmet Demirkol ne dedi?

Mehmet Demirkol Dünya Kupası tahmini ne? sorusu araştırılıyor. Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ederken yorumcu Mehmet Demirkol bir tahminde bulunmuştu. Dün oynanan maçların ardından ise sosyal medyada tahmin gündeme geldi. Peki, Mehmet Demirkol Dünya Kupası grup tahmini tuttu mu? Mehmet Demirkol Dünya Kupası tahmini ne? Mehmet Demirkol ne dedi? İşte detaylar...

MEHMET DEMİRKOL DÜNYA KUPASI TAHMİNİ NE?

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun son maçların oynanması sonrası büyük sürprizler yaşandı. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un, Socrates isimli YouTube kanalında turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda dün gece alınan sonuçlar sonrası sürpriz bir tablo ortaya çıktı. Japonya grup lideri olarak bir üst tura çıkarken, Almanya ise 3. sırada turnuvaya veda etti. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'un Dünya Kupası öncesi yaptığı tahminin gerçek olması ise gündem oldu. Japonya'nın grup lideri çıkacağını bilen Demirkol'un, Almanya'nın ise grup aşamasını geçemeyeceğini bilmesi sonrası sosyal medyada "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti. Mehmet Demirkol'un turnuva öncesi yaptığı tahmin ise gündem oldu. Ünlü yorumcunun, Japonya'nın grup lideri olarak son 16 turuna çıkacağını, Almanya'nın ise felaket yaşayarak grup aşamasını geçemeyeceğini söylemesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Demirkol için "Sen kahin misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.