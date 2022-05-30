Mehmet Daniş kimdir? RTÜK üyesi Mehmet Daniş kim, nereli, kaç yaşında? Mehmet Daniş hayatı ve biyografisi! - Haberler

Mehmet Daniş kimdir? Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar RTÜK üyelerinin hayatını merak ediyor. Peki, RTÜK üyelerinden Mehmet Daniş kimdir? RTÜK üyesi Mehmet Daniş kim, nereli, kaç yaşında? Mehmet Daniş hayatı ve biyografisi haberimizde...

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

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