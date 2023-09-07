Mehmet Çınar kimdir? Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Çınar biyografisi!

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Mehmet Çınar hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Mehmet Çınar kimdir? Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Çınar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı olmuştur. Mehmet Çınar kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaktadır. Peki, Mehmet Çınar kimdir? Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı ve ardından Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimi gördü. İnönü Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor.

2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevini yerine getirdi. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi olmaya hak kazandı. 2018 Mayıs'ta Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.