Mehmet Cibara kimdir? Mehmet Cibara kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi - Haberler

Mehmet Cibara kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Cibara 2011 yılından beri Galatasaray SK yönetim kurulunda görev yapan Mehmet Cibara kimdir? Mehmet Cibara kaç yaşında, nereli?

MEHMET CİBARA KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen Mehmet Cibara, Galatasaray SK üyesi ve iş insanıdır.

Mehmet Cibara orta öğretimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Mekanik Mühendisliği bölümünü tamamladı. Mehmet Cibara burada eğitimini tamamladıktan sonra University of California, Berkeley MBA'de eğitimine devam etti. Tekon Ltd. şirketinin sahibi olan Mehmet Cibara İngilizce ve Fransızca biliyor. Ayrıca Cibara 2011 yılından beri Galatasaray SK yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

Kurucu Listeler

1905'ten 1919'a kadar Galatasaray Spor Kulübü'ne Başkanlık yapan, mektebin 889 numaralı öğrencisi Ali Sami Yen, inci gibi elyazısıyla tuttuğu Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü ıhsaiyet Defteri'nin (Sayım-İstatistik Defteri) 181 ve 182. sayfalarında kurucu 13 üyeyi şöyle sıralar:

1-Ali Sami Yen

2-Asım Sonumut

3-Emin Bülend Serdaroğlu

4-Celal İbrahim

5-B. Nikolof

6-Milo Bakiş

7-Pol Bakiş

8-Bekir Sıtkı Bircan

9-Tahsin Nahit

10-Reşat Şirvanizade

11-Hüseyin Hüsnü

12-Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

13-Abidin Daver

1905'te Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dernekler yasası bulunmadığından, Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescil edilme olanağını bulamamıştır. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Yetkili makamlara kulüplerin tüzükleriyle birlikte, kurucu üyelerin ad ve adreslerinin de bildirilmesi zorunlu tutulduğundan, istifa eden ya da eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen üyeler ilk listeden çıkarılmış ve 1 Eylül 1913'te kurucu liste yeniden düzenlenmiştir. Kurucu üyelerin yeni sıralaması şöyle gerçekleşmiştir:

1-Ali Sami Yen

2-Asım Sonumut

3-Emin Bülend Serdaroğlu

4-Celal İbrahim

5-Bekir Sıtkı Bircan

6-Reşat Şirvanizade

7-Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

8-Abidin Daver.

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