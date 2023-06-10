Mehmet Çevik kimdir? Mehmet Çevik kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Çevik hayatı ve biyografisi!

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MEHMET ÇEVİK KİMDİR?

Mehmet Çevik (d. 1 Aralık 1961, Kahramanmaraş), Türk oyuncudur.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce Türkiye'deki tiyatro çalışmalarını aktarmak üzere Kıbrıs Devlet Tiyatrosuna gönderildi. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir tiyatrolarında sanatçı olarak görev yapmakta. Sağır Oda'da radikal dinci Zahit ve Menekşe ile Halil'de kötü baba Hasan rolünde başarılı bir performans göstermiştir. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul isimli dizide Deli Demir karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

Dokuz Oğuz - (2023, dizi) - Hasan Dede

Benim Adım Melek - (2019-2021, dizi) - Seyit Ali Karadağ

İstanbul Sokakları - (2016, dizi)

Diriliş Ertuğrul - (2014-2016, dizi)

Mahmut ile Meryem - (2013,Sinema Filmi)

Şeytan-ı Racim - (2013, Sinema Filmi)

Güzel Çirkin - (2013, dizi)

Böyle Bitmesin - (2012, dizi)

İffet (2011, dizi)

Hanımın Çiftliği (2009, dizi)

Aynadaki Düşman - (2009, dizi)

Menekşe ile Halil - (2007-2008, dizi)

Sağır Oda - (2006-2007, dizi)

Kırık Kanatlar - (2006, dizi)

Mühürlü Güller - (2003, dizi)

Kasabanın İncisi - (2003, dizi)

Kurtuluş - (1996, dizi)

Peri Kızı - (1991, dizi)

Tembel Ahmet - (1990, dizi)

Üçüncü Gözle - yardımcı yönetmen olarak (1991)

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