Mehmet Çetinkaya kimdir? Mehmet Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Çetinkaya hayatı ve biyografisi!

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MEHMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

Mehmet Necati Çetinkaya 7 Şubat 1943 yılında Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Aslen Baskil, Elazığlıdır. Mehmet Necati Çetinkaya Türk bürokrat ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Mülki İdare Amirliği, Çayeli ve Arapgir kaymakamlıkları ile başka ilçelerde Kaymakamlık, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Vekilliği, Hatay, Giresun İI Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Ordu, Konya, Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği, Bursa ve Manisa Valiliği, AK Parti Kurucu Üyeliği, XX. Dönem Konya, XXI. Dönem Manisa, XXII.ve XXIII.

Dönem Elazığ, XXIV. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Adalet, İçişleri Komisyonu Başkanlığı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkan Vekilliği yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı yapmıştır. Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Başkan yardımcısıdır. Evli ve dört çocuk babasıdır.