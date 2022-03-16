Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı - Haberler

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Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı

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Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı

Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz, Rize'de doğdu ve 1980 yılında kardeşiyle birlikte Cengiz İnşaatı kurdu. Peki, Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi…

Mehmet Cengiz kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Cengiz, Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding bünyesinde; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürüyor. Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz nereli, kaç yaşında?

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Cengiz, Rize'nin Kalkandere ilçesinde 1961 yılında dünyaya geldi. Ekrem Cengiz ve Asım Cengiz adında kardeşi vardır. Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır.

1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte Cengiz İnşaat'ı kuran Mehmet Cengiz; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1980'de altyapı, taahhüt işleriyle başladığı kariyerini 1990'larda turizm yatırımlarıyla devam ettirdi.1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerini açtı. Cengiz Holding ile inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi bünyesine kattı. 2005'te de Eti Alüminyum'u da dahil etti. Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin de sahibidir. Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini de kazandı.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

Mehmet Cengiz ile eşi Fatma Cengiz, 2019 yılında boşanma davası açmışlardı.

Haberler.com - Gündem

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Yorumlar (18)

abdullah kılıç:

Milletin anasına küfrediyor hoşunuza gidiyor ,kafanız ne diyor acaba size ,hala savunuyorsunuz yazıklar olsun

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Tufan Altaş:

Bunların vergi borcu neden silindi

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Tufan Altaş:

Bu firmanın vergi borcu neden niçin silindi

Cevap Yaz 39 23 Yayından Kaldır
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