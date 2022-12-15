Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Celayir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Celayir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Celayir kimdir? Mehmet Celayir kaç yaşında, nereli? İş Bankası Genel Müdür yardımcısı Mehmet Celayir kim?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Celayir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Celayir'in hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Celayir kimdir? Mehmet Celayir kaç yaşında, nereli? Mehmet Celayir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET CELAYİR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Mehmet Celayir, 1996 yılında İş Bankası Elazığ şubesinde memur olarak göreve başladı. Şube Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Kredi Bölge Müdürlüğü, Ticari Şube Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında Ticari Bankacılık Satış Müdürü olarak atandı. Mehmet Celayir, Temmuz 2020'den bu yana Gaziantep Kurumsal Şube Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Gaziantep Kurumsal Şube Müdürü Mehmet Celayir'in, BDDK'ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın genel müdür yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.