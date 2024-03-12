İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Çayırlı kimdir? İYİ Parti Muğla Milas Belediye Başkan adayı Mehmet Çayırlı kimdir?

İYİ PARTİ MUĞLA MİLAS ADAYI KİM?

İYİ Parti Milas Belediye Başkan Adayı Mehmet Çayırlı oldu.

MEHMET ÇAYIRLI KİMDİR?

1970 Muğla/Milas doğumlu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Mehmet Çayılır, 1989 Yılında Akdeniz Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu olup, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünü bitirdi. 1999 yılından günümüze dek, Milas ilçesinde mali müşavir olarak faaliyet göstermektedir.

2006 yılından itibaren Milas ilçesinde faaliyet gösteren Spor ve Kültür Derneklerinde yöneticilik yaptı. Yine 2006 yılından itibaren Milas ilçesinde müsabakalara katılan çeşitli futbol takımlarında TFF-C Lisansı ile Futbol Antrenörlüğü yaptı. 2008 yılından itibaren Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Genel Sekreter Yardımcılığında bulundu.

2022 yılından itibaren Yerel gazetede 'HER TELDEN' adlı köşesinde, Spor, Ekonomi ve Siyaset alanlarında köşe yazıları yayınlandı.

1970 Muğla/Milas doğumlu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Mehmet Çayılır, 1989 Yılında Akdeniz Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu olup, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünü bitirdi. 1999 yılından günümüze dek, Milas ilçesinde mali müşavir olarak faaliyet göstermektedir.

2006 yılından itibaren Milas ilçesinde faaliyet gösteren Spor ve Kültür Derneklerinde yöneticilik yaptı. Yine 2006 yılından itibaren Milas ilçesinde müsabakalara katılan çeşitli futbol takımlarında TFF-C Lisansı ile Futbol Antrenörlüğü yaptı. 2008 yılından itibaren Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda Genel Sekreter Yardımcılığında bulundu.

2022 yılından itibaren Yerel gazetede 'HER TELDEN' adlı köşesinde, Spor, Ekonomi ve Siyaset alanlarında köşe yazıları yayınlandı.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.