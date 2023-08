Trabzonspor, Schalke 04'te forma giyen Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi. Futbolseverler ise arama motorlarında Mehmet Can Aydın hakkında merak edilenleri araştırdı. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir? Mehmet Can Aydın kaç yaşında, nereli?

Mehmet Can Aydın kimdir? Mehmet Can Aydın kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Mehmet Can Aydın sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi. Arama motorlarında ise Mehmet Can Aydın kimdir? Mehmet Can Aydın kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Mehmet Can Aydın (d. 9 Şubat 2002; Würselen), Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur. Sağ bek mevkiinde oynamaktadır. Schalke 04'ten kiralık olarak Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giymektedir.