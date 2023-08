Trabzonspor'un Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirmesinin ardından Mehmet Can Aydın hangi mevkii? Mehmet Can Aydın hangi takımda oynuyor? soruları aratıldı. Merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Mehmet Can Aydın hakkında tüm merak edilenler...

Mehmet Can Aydın hangi mevkii? Mehmet Can Aydın hangi takımda oynuyor? merak ediliyor. Transfer dönemini büyük ilgiyle takip eden futbolseverler Trabzonspor'un Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirmesiyle beraber Mehmet Can Aydın hangi mevkii? Mehmet Can Aydın hangi takımda oynuyor? sorularını araştırdı.

MEHMET CAN AYDIN HANGİ MEVKİİ?

Sağ bek mevkiinde oynamaktadır.

MEHMET CAN AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Schalke 04'ten kiralık olarak Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giymektedir.

MEHMET CAN AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Can Aydın (d. 9 Şubat 2002; Würselen), Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.