Mehmet Çalhan kimdir? HÜDA PAR Kayseri Belediye Başkan Adayı Mehmet Çalhan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Belediye Başkan Adayı Mehmet Çalhan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Çalhan kimdir? HÜDA PAR KayseriBelediye Başkan Adayı Mehmet Çalhan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ÇALHAN KİMDİR?

Mehmet Çalhan, 31 Mart Yerel Seçimleri HÜDA PAR Kayseri Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.