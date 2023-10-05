Konferans Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Mücadelede 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Maç devam ederken Mehmet Büyükekşi stadı ter etti. Peki, Mehmet Büyükekşi stadı neden terk etti?

Mehmet Büyükekşi stadı neden terk etti (Beşiktaş-Lugano)?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta temsilcimizin üstünğü devm ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi staddan ayrıldı. Peki, Mehmet Büyükekşi staddan neden ayrıldı

MEHMET BÜYÜKEKŞİ STADI NEDEN TERK ETTİ

Konferans Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırlıyor. Mücadelede 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var.

Maç devam ederken Mehmet Büyükekşi aleyhine yapılan olumsuz tezahüratlar sonrası FFF Başkanı Mehmet Büyükekşi stadı terk etti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.[2] 22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.